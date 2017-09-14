Згідно з рішенням суду, оприлюдненим в Єдиному держреєстрі, скасовано постанову Кабміну №203 від 23 березня 2016 року
Дивися повний текст Суд постановив, скільки має платити населення за споживання газу без лічильників.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:53
Суд постановив, скільки має платити населення за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд постановив, скільки має платити населення за споживання газу без лічильників.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:01
Скиньте сюда видео, где Яценюк у Шустера рассказывает "почем народный газ для народа"
Всё IMHO
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