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Суд постановив, скільки має
платити населення за...

Суд постановив, скільки має платити населення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:53

Суд постановив, скільки має платити населення за...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з рішенням суду, оприлюдненим в Єдиному держреєстрі, скасовано постанову Кабміну №203 від 23 березня 2016 року

Дивися повний текст Суд постановив, скільки має платити населення за споживання газу без лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:01

Скиньте сюда видео, где Яценюк у Шустера рассказывает "почем народный газ для народа"
Всё IMHO
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