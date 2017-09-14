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Суд постановив, скільки має
платити населення за...

Суд постановив, скільки має платити населення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:53

Суд постановив, скільки має платити населення за...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з рішенням суду, оприлюдненим в Єдиному держреєстрі, скасовано постанову Кабміну №203 від 23 березня 2016 року

Дивися повний текст Суд постановив, скільки має платити населення за споживання газу без лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:53

Слава Україні!
nap_qwerty
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:01

Скиньте сюда видео, где Яценюк у Шустера рассказывает "почем народный газ для народа"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 00:52

Миллионные премии Коболева&К нам теперь нужно компенсировать
Moimir
 
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  nap_qwerty написав:Слава Україні!

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sergej
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:32

Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...

Это теперь за газ в 3 раза больше платить? А на какое количество газа будут начислять субсидию, там тоже норма будет увеличена аналогично?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 23:09

Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...

Кроме увеличения нормы в 3 раза (от 3,3 до 9,8) повысят и стоимость газа за 1 куб., и сумма по новой норме будет больше в 3 раза, только если не увеличится тариф за 1 куб, а правительство планирует нам ещё поднять тариф, так что бегом счётчики ставить. Сейчас лето, люди разъезжаются по отпускам, газом не пользуются, а денежку заплати... А как там, газовые конторы не устанавливают больше бесплатно счётчики? Помнится, было время и ставили бесплатно, лет 5-6 назад, в домах с газ.колонкой.
И чего это вдруг суды стали устанавливать нормы потребления газа? Отрабатывают так свои новые зарплаты и будущие пенсии?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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