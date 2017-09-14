Згідно з рішенням суду, оприлюдненим в Єдиному держреєстрі, скасовано постанову Кабміну №203 від 23 березня 2016 року
Дивися повний текст Суд постановив, скільки має платити населення за споживання газу без лічильників.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:53
Суд постановив, скільки має платити населення за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд постановив, скільки має платити населення за споживання газу без лічильників.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:01
Скиньте сюда видео, где Яценюк у Шустера рассказывает "почем народный газ для народа"
Всё IMHO
Додано: Суб 16 чер, 2018 20:32
Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...
Это теперь за газ в 3 раза больше платить? А на какое количество газа будут начислять субсидию, там тоже норма будет увеличена аналогично? В постановлении суда не упоминается введение абонплаты на газ?
Востаннє редагувалось 1007qwert в Нед 17 чер, 2018 00:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 чер, 2018 23:09
Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...
Кроме увеличения нормы в 3 раза (от 3,3 до 9,8) повысят и стоимость газа за 1 куб., и сумма по новой норме будет больше в 3 раза, только если не увеличится тариф за 1 куб, а правительство планирует нам ещё поднять тариф, так что бегом счётчики ставить. Сейчас лето, люди разъезжаются по отпускам, газом не пользуются, а денежку заплати... А как там, газовые конторы не устанавливают больше бесплатно счётчики? Помнится, было время и ставили бесплатно, лет 5-6 назад, в домах с газ.колонкой.
И чего это вдруг суды стали устанавливать нормы потребления газа? Отрабатывают так свои новые зарплаты и будущие пенсии?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:42
"Нормы научно обоснованы и неоднократно проверены жизнью" (с).
Теперь логично было бы увеличить и социальные нормы потребления газа до вышеуказанных объёмов для льготников и субсидиантов со счётчиками. Но на это высокий суд и Кабмин пойти не смогут, т.к. это уже попахивает "социальным и правовым государством". А тут такого не надо.
Додано: Нед 17 чер, 2018 21:11
Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...
Газовые конторы ставят быстренько домовые счетчики, потом считают по ним, как им выгодно. В домах где установлен такой счетчик, квартирный только за свой счет. Ведь газ контора установила домовой за свой счет с учетом цены в стоимость газа, но это ничего, премии как то нужно получать.
Счастливчикам которым домовые еще не втюхали, до начала 21 года продлили установку квартирных бесплатно, так что с учетом поднятия "старого белья", вопрос что будет выгодно, норма или все же установить счетчик, даже за свои.
Но здесь вопрос для потребителя стоит в другом, как бы отменой решения всем платившим по норме не пересчитали ее за все время действия отмененного постановления и не докинули в оплату. Так сказать регламентация по-новому.
Black Jack - White Business
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