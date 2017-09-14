Суд постановив, скільки має платити населення за...

Додано: Нед 17 чер, 2018 21:11

nittochca написав: А как там, газовые конторы не устанавливают больше бесплатно счётчики? Помнится, было время и ставили бесплатно, лет 5-6 назад, в домах с газ.колонкой.

И чего это вдруг суды стали устанавливать нормы потребления газа? Отрабатывают так свои новые зарплаты и будущие пенсии? А как там, газовые конторы не устанавливают больше бесплатно счётчики? Помнится, было время и ставили бесплатно, лет 5-6 назад, в домах с газ.колонкой.И чего это вдруг суды стали устанавливать нормы потребления газа? Отрабатывают так свои новые зарплаты и будущие пенсии?

Газовые конторы ставят быстренько домовые счетчики, потом считают по ним, как им выгодно. В домах где установлен такой счетчик, квартирный только за свой счет. Ведь газ контора установила домовой за свой счет с учетом цены в стоимость газа, но это ничего, премии как то нужно получать.Счастливчикам которым домовые еще не втюхали, до начала 21 года продлили установку квартирных бесплатно, так что с учетом поднятия "старого белья", вопрос что будет выгодно, норма или все же установить счетчик, даже за свои.Но здесь вопрос для потребителя стоит в другом, как бы отменой решения всем платившим по норме не пересчитали ее за все время действия отмененного постановления и не докинули в оплату. Так сказать регламентация по-новому.