RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд постановив, скільки має
платити населення за...

Суд постановив, скільки має платити населення за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:53

Суд постановив, скільки має платити населення за...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з рішенням суду, оприлюдненим в Єдиному держреєстрі, скасовано постанову Кабміну №203 від 23 березня 2016 року

Дивися повний текст Суд постановив, скільки має платити населення за споживання газу без лічильників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82660
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:53

Слава Україні!
nap_qwerty
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 05.02.15
Подякував: 547 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:01

Скиньте сюда видео, где Яценюк у Шустера рассказывает "почем народный газ для народа"
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5623
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 00:52

Миллионные премии Коболева&К нам теперь нужно компенсировать
Moimir
 
Повідомлень: 573
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:32

Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...

Это теперь за газ в 3 раза больше платить? А на какое количество газа будут начислять субсидию, там тоже норма будет увеличена аналогично? В постановлении суда не упоминается введение абонплаты на газ?
Востаннє редагувалось 1007qwert в Нед 17 чер, 2018 00:32, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 24.11.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 23:09

Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...

Кроме увеличения нормы в 3 раза (от 3,3 до 9,8) повысят и стоимость газа за 1 куб., и сумма по новой норме будет больше в 3 раза, только если не увеличится тариф за 1 куб, а правительство планирует нам ещё поднять тариф, так что бегом счётчики ставить. Сейчас лето, люди разъезжаются по отпускам, газом не пользуются, а денежку заплати... А как там, газовые конторы не устанавливают больше бесплатно счётчики? Помнится, было время и ставили бесплатно, лет 5-6 назад, в домах с газ.колонкой.
И чего это вдруг суды стали устанавливать нормы потребления газа? Отрабатывают так свои новые зарплаты и будущие пенсии?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 23.11.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:42

"Нормы научно обоснованы и неоднократно проверены жизнью" (с).
Теперь логично было бы увеличить и социальные нормы потребления газа до вышеуказанных объёмов для льготников и субсидиантов со счётчиками. Но на это высокий суд и Кабмин пойти не смогут, т.к. это уже попахивает "социальным и правовым государством". А тут такого не надо.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 604
З нами з: 13.03.15
Подякував: 98 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:11

Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...

  nittochca написав: А как там, газовые конторы не устанавливают больше бесплатно счётчики? Помнится, было время и ставили бесплатно, лет 5-6 назад, в домах с газ.колонкой.
И чего это вдруг суды стали устанавливать нормы потребления газа? Отрабатывают так свои новые зарплаты и будущие пенсии?

Газовые конторы ставят быстренько домовые счетчики, потом считают по ним, как им выгодно. В домах где установлен такой счетчик, квартирный только за свой счет. Ведь газ контора установила домовой за свой счет..., правда с учетом включения цены в стоимость газа, но это ничего, премии, как то нужно получать.
Счастливчикам которым домовые еще не втюхали, до начала 21 года продлили установку квартирных бесплатно, так что с учетом поднятия "старого белья", вопрос что будет выгодно, норма или все же установить счетчик, даже за свои.

Но здесь вопрос для потребителя стоит в другом, как бы отменой решения всем платившим по норме не пересчитали ее за все время действия отмененного постановления и не докинули в оплату. Так сказать регламентация по-новому.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6183
З нами з: 03.11.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:13

  ruvex написав:Газовые конторы ставят быстренько домовые счетчики, потом считают по ним, как им выгодно. В домах где установлен такой счетчик, квартирный только за свой счет. Ведь газ контора установила домовой за свой счет..., правда с учетом включения цены в стоимость газа, но это ничего, премии, как то нужно получать.
Счастливчикам которым домовые еще не втюхали, до начала 21 года продлили установку квартирных бесплатно, так что с учетом поднятия "старого белья", вопрос что будет выгодно, норма или все же установить счетчик, даже за свои.

Но здесь вопрос для потребителя стоит в другом, как бы отменой решения всем платившим по норме не пересчитали ее за все время действия отмененного постановления и не докинули в оплату. Так сказать регламентация по-новому.

У нас на улице устанавливали на 3 дома один счётчик, так что теперь на установку бесплатного индивидуального можно не рассчитывать? Норма на 1 чел.- 9,8 куба - это у них что средняя по палате? С чего у нас такая цифра взялась, ведь сами тут хвалились, что потребление газа за год снизилось на 5 млрд. кубов, а тут населению увеличили потребление, есть где-то обоснование этой цифры?
Мало им установить европейскую цену на газ украинского происхождения, так ещё нормы притянули советские, когда за газ платили копейки, и ни у кого не было счётчиков. Это они так решили просто повесить все долги на людей без счётчиков?
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 24.11.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:24

  1007qwert написав:У нас на улице устанавливали на 3 дома один счётчик, так что теперь на установку бесплатного индивидуального можно не рассчитывать? Норма на 1 чел.- 9,8 куба - это у них что средняя по палате? С чего у нас такая цифра взялась, ведь сами тут хвалились, что потребление газа за год снизилось на 5 млрд. кубов, а тут населению увеличили потребление, есть где-то обоснование этой цифры?

Всем кто без инд. счетчиков насчитывают отдельно исходя из общего объема - объем по инд. счетчикам. Оставшуюся сумму делят на квартиры без инд. счетчиков согласно количеству прописанных людей. У кого еще нет и не домовых и не инд. будет пока до 21 года по норме, судя по всему ее и увеличили, чтобы добиться соц. справедливости, а попросту нагреть карман. Относительно обоснования, здесь сами понимаете, выгодное дело всегда можно обосновать в свою сторону.
Что касается домовых счетчиков, то знаю не по наслышке, когда на квартиру с одной плитой приходили платежки на 50-70 кубов газа в месяц. Представляю, что можно устроить с одним счетчиком на 3 дома.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6183
З нами з: 03.11.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ 1, 2
R2 » Суб 16 чер, 2018 07:07
12 1057
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 18:30
Sommer
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 272, 273, 274
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2739 138373
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 21:00
ceba
Підраховано, скільки українців зараз на заробітках
R2 » П'ят 15 чер, 2018 16:22
5 300
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 11:37
olegklimenjuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.