Суд постановив, скільки має платити населення за...

Додано: Пон 18 чер, 2018 07:13

ruvex написав: Газовые конторы ставят быстренько домовые счетчики, потом считают по ним, как им выгодно. В домах где установлен такой счетчик, квартирный только за свой счет. Ведь газ контора установила домовой за свой счет..., правда с учетом включения цены в стоимость газа, но это ничего, премии, как то нужно получать.

Счастливчикам которым домовые еще не втюхали, до начала 21 года продлили установку квартирных бесплатно, так что с учетом поднятия "старого белья", вопрос что будет выгодно, норма или все же установить счетчик, даже за свои.



Но здесь вопрос для потребителя стоит в другом, как бы отменой решения всем платившим по норме не пересчитали ее за все время действия отмененного постановления и не докинули в оплату. Так сказать регламентация по-новому. Газовые конторы ставят быстренько домовые счетчики, потом считают по ним, как им выгодно. В домах где установлен такой счетчик, квартирный только за свой счет. Ведь газ контора установила домовой засчет..., правда с учетом включения цены в стоимость газа, но это ничего, премии, как то нужно получать.Счастливчикам которым домовые еще не втюхали, до начала 21 года продлили установку квартирных бесплатно, так что с учетом поднятия "старого белья", вопрос что будет выгодно, норма или все же установить счетчик, даже за свои.Но здесь вопрос для потребителя стоит в другом, как бы отменой решения всем платившим по норме не пересчитали ее за все время действия отмененного постановления и не докинули в оплату. Так сказать регламентация по-новому.

У нас на улице устанавливали на 3 дома один счётчик, так что теперь на установку бесплатного индивидуального можно не рассчитывать? Норма на 1 чел.- 9,8 куба - это у них что средняя по палате? С чего у нас такая цифра взялась, ведь сами тут хвалились, что потребление газа за год снизилось на 5 млрд. кубов, а тут населению увеличили потребление, есть где-то обоснование этой цифры?Мало им установить европейскую цену на газ украинского происхождения, так ещё нормы притянули советские, когда за газ платили копейки, и ни у кого не было счётчиков. Это они так решили просто повесить все долги на людей без счётчиков?