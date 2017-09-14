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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:37
Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...
К тому же сейчас по новой цидуле установка счетчика потребителем за свой счет если установлен домовой должна производится до конца 2018 года с компенсацией в счет оплаты за газ, размер которой должен принять кабмин. Вот интересно сколько эту поправку будут мурыжить и будет ли такая вообще.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 23 чер, 2018 22:09
Это теперь, если самим купить газ. счётчик и установить, эти затраты Киевгаз будет учитывать и уменьшит платёж? А за установку счётчика газовщики берут деньги?
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