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Суд постановив, скільки має
платити населення за...

Суд постановив, скільки має платити населення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:37

Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...

К тому же сейчас по новой цидуле установка счетчика потребителем за свой счет если установлен домовой должна производится до конца 2018 года с компенсацией в счет оплаты за газ, размер которой должен принять кабмин. Вот интересно сколько эту поправку будут мурыжить и будет ли такая вообще.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:09

  ruvex написав:К тому же сейчас по новой цидуле установка счетчика потребителем за свой счет если установлен домовой должна производится до конца 2018 года с компенсацией в счет оплаты за газ, размер которой должен принять кабмин. Вот интересно сколько эту поправку будут мурыжить и будет ли такая вообще.

Это теперь, если самим купить газ. счётчик и установить, эти затраты Киевгаз будет учитывать и уменьшит платёж? А за установку счётчика газовщики берут деньги?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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