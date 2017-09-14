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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:37
Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...
К тому же сейчас по новой цидуле установка счетчика потребителем за свой счет если установлен домовой должна производится до конца 2018 года с компенсацией в счет оплаты за газ, размер которой должен принять кабмин. Вот интересно сколько эту поправку будут мурыжить и будет ли такая вообще.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 23 чер, 2018 22:09
Это теперь, если самим купить газ. счётчик и установить, эти затраты Киевгаз будет учитывать и уменьшит платёж? А за установку счётчика газовщики берут деньги?
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:04
В январе 2018 года принят закон "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу"
В законе добавлено:
"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.
Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців".
Однако на текущий момент алгоритм компенсации насколько слежу за ситуацией так и не утвержден.
Black Jack - White Business
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