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Суд постановив, скільки має
платити населення за...

Суд постановив, скільки має платити населення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:37

Re: Суд постановив, скільки має платити населення за...

К тому же сейчас по новой цидуле установка счетчика потребителем за свой счет если установлен домовой должна производится до конца 2018 года с компенсацией в счет оплаты за газ, размер которой должен принять кабмин. Вот интересно сколько эту поправку будут мурыжить и будет ли такая вообще.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:09

  ruvex написав:К тому же сейчас по новой цидуле установка счетчика потребителем за свой счет если установлен домовой должна производится до конца 2018 года с компенсацией в счет оплаты за газ, размер которой должен принять кабмин. Вот интересно сколько эту поправку будут мурыжить и будет ли такая вообще.

Это теперь, если самим купить газ. счётчик и установить, эти затраты Киевгаз будет учитывать и уменьшит платёж? А за установку счётчика газовщики берут деньги?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:04

  nittochca написав:
  ruvex написав:К тому же сейчас по новой цидуле установка счетчика потребителем за свой счет если установлен домовой должна производится до конца 2018 года с компенсацией в счет оплаты за газ, размер которой должен принять кабмин. Вот интересно сколько эту поправку будут мурыжить и будет ли такая вообще.

Это теперь, если самим купить газ. счётчик и установить, эти затраты Киевгаз будет учитывать и уменьшит платёж? А за установку счётчика газовщики берут деньги?


В январе 2018 года принят закон "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу"
В законе добавлено:
"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.

Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців".

Однако на текущий момент алгоритм компенсации насколько слежу за ситуацией так и не утвержден.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 72260.html
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:45

ruvex
Так это классический шулерский приём влады.
Такая же по сути фигня была с пересчетом пенсий силовикам.
По закону - при изменениях КМУ должен издать постанову и тогда пересчёт. Но Кабмин тупо не издавал ее. И всё...
То есть не обеспечивал реализацию ЗАКОНА.

Так же и тут - не обеспечивается реализация.

Право дали, а обеспечить не собираются.

Как с посылкой для вашего мальчика))
Принёс (должен дать), но не дам..
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 03:42

  Вкладчик1234 написав:Скиньте сюда видео, где Яценюк у Шустера рассказывает "почем народный газ для народа"


Так то видео смотреть надо немного не так 8)

Сначала надо посмотреть вот это



и сразу за ним то самое 8)


И, второе, как бы продолжая первое видео (хотя оно было сказано на 2 года позже 8) ), весьма занимательно начинается со слов: - "Друге. По Нафтогазу. Він вам напевно не расказав тут правду...." :mrgreen:


Курс тогда был 21-22, если что...
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