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Один з найбільших банків США ввів сувору заборону на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:21
Пропонуємо до обговорення:
Банк Wells Fargo & Co., один з найбільших в США, заборонив клієнтам використовувати видані їм кредитні картки для купівлі біткойнів та інших криптовалют, повідомляє агентство Bloomberg.
Дивися повний текст Один з найбільших банків США ввів сувору заборону на операції з криптовалютою
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:21
Потребительские кредиты и кредитки - вообще зло! Так что правильно запретили, только запретить их надо полностью, а не только в отношении покупок крипты.
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Ferox
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:23
Ferox написав:
Потребительские кредиты и кредитки - вообще зло! Так что правильно запретили, только запретить их надо полностью, а не только в отношении покупок крипты.
Так запретите ножи, ими людей убивают.
Или автомобили - из-за них тоже много жертв
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:26
Вкладчик1234 А у потреб кредитов есть хоть один плюс?
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Ferox
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:30
Ferox написав:
А у потреб кредитов есть хоть один плюс?
Что плохого в потреб кредитах?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:32
Вкладчик1234 А что хорошего в финансовой зависимости (кабале)?
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Ferox
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:35
Ferox написав:
А что хорошего в финансовой зависимости (кабале)?
А с чего Вы взяли, что кредит - это финансовая зависимость (кабала)?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:42
Ferox написав:
А что "быть должным" это не значит быть зависимым? Это не значит быть зависимым, только если вы ничего не собираетесь отдавать.
Какой бред.
Это значит, что есть договор, согласно которому вы что-то получаете сейчас, взамен оплаты позже.
Это не значит, что у человека нет денег. Просто человек нашёл им применение лучше, чем потребительские товары (инвестировал во что-то)
Крупные покупки (жильё, авто, у нас - ещё айфоны и телеки) только в кредит и покупается. Причём как раз в "богатых" странах
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:50
Вкладчик1234
Инвестировал и взял кредит - это бред. Инвестировал под 10 % годовых и взял кредит под 15 %. Итого -5% в год, зато инвестор
И богатые страны тут не причем, то что там у людей зарплаты высокие, то это абсолютно не значит, что они что-то смыслят в финансах (я про обычных потребителей, а не про банковских работников)
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Ferox
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