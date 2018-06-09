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Один з найбільших банків США
ввів сувору заборону на...

Один з найбільших банків США ввів сувору заборону на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:19

ну вообще-то кредитки это не абсолютное зло, а такой же инструмент как и молоток. молотком тоже сдуру беду сделать можно. но ведь лучше когда он есть, а не запрещен. право выбора должно быть у каждого.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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