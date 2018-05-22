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Китай у відповідь завдасть "негайного" удару митами по США
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:16
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Китаю негайно відповість на введення мит на ввезення китайських товарів у США аналогічними заходами, йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Міністерства торгівлі Китаю.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:16
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