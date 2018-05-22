RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китай у відповідь завдасть
"негайного" удару митами по США

Китай у відповідь завдасть "негайного" удару митами по США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:16

Китай у відповідь завдасть "негайного" удару митами по США

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Китаю негайно відповість на введення мит на ввезення китайських товарів у США аналогічними заходами, йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Міністерства торгівлі Китаю.

Дивися повний текст Китай у відповідь завдасть "негайного" удару митами по США.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82618
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:16

Не к добру это всё
anton_gms
 
Повідомлень: 518
З нами з: 23.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:18

Да бросьте. Торговые войны ведутся непрерывно. Просто дурачье из украинских министерств их уже традиционно не замечает, как в свое время оно не заметило подготовку России к военной агрессии в Крыму и участие в киевском майдане российских спецслужб. До сих пор ищут кто же это все сделал.

Исторически сложилось, что инициатором торговых войн является самая развитая в экономическом смысле страна. Пусть это будет США. Правительство США с целью развития собственного производителя начало аккуратно продвигать через МВФ валютные кредиты развивающимся странам с целью простимулировать закупку этими же странами "самых лучших в мире американских товаров" на эти кредитные деньги. Умные правительства развивающихся стран пытались купить производственные линии, но американское правительство их отговорило от этого путем дачи взятки и нашептав на ухо, что в противном случае либо кредит не дадут совсем, либо устроят в стране вооруженный переворот. Как результат этой политики был увеличен спрос на американские товары, среди которых очень много было реально хреновых и даже неликвидных на американском рынке. Следующим шагом выгодного для США международного сотрудничества стало требование к коррупционным правительствам развивающихся стран отменить/снизить импортные пошлины на американские товары с высокой степенью обработки в ответ на небольшое снижение пошлин в США на сырьевые товары из развивающихся стран. Развивающиеся страны при этом несут экономические потери, но коррупционное их правительство создает министерство пропаганды (вспоминаем стенания жидовского минСтеця в нашей стране, активно прикрывающего классические серьезнейшие государственные преступления министров и руководителей государственных компаний).

Развивающихся стран много, но они как правило все очень не богаты, а богатеющие США всего лишь одни на этом свете. И постепенно импортные пошлины в США в результате этих торговых войн снижаются за 20-30 лет этой войны до критического уровня, в результате которого сальдо торгового баланса США становится слишком негативным, безработица растет, американские производители уже ссут кипятком, не справляясь с наплывом импортных дешевых китайских и не только товаров. И наступает тот момент, когда систему надо перегрузить и перезарядить - резко и значительно повысить импортные пошлины в США практически на все товары в том числе и сырьевые. Так поступает уже не только США, но к этой схеме присоединилась уже и серьезно поднявшиеся за последние 20 лет Россия и Китай.

Ответное повышение пошлин развивающимися странами на американские товары будет нивелировано в США ожидаемым ростом внутреннего спроса, который обоснован осуществляемым американским правительством размещением крупных государственных заказов на реконструкцию американской инфраструктуры. В результате США выравнивают свое внешнеторговое сальдо, им для этого надо лет 6-10, а развивающиеся страны начинают сосать лапу - т.е. искать способы отвлечь свое население от надвигающихся экономических трудностей:
1. Устраивать шоу с перевыборами.
2. Устраивать войны
3. Устраивать геноцид собственному населению, которое лучше иметь мертвым, когда нет работы.
4. Да мало ли какие варианты.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1475 раз.
Подякували: 245 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китай планує реалізувати в Україні проект з виробництва...
R2 » Сер 30 тра, 2018 13:44
3 171
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 15:40
antey1969
Китай готується знизити мито на імпорт легкових...
R2 » Вів 22 тра, 2018 11:48
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 11:49
redmax11
Китай запропонував США скоротити дефіцит торгівлі на...
R2 » П'ят 18 тра, 2018 11:00
3 145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 12:14
Чукча2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1411)
16.06.2018 22:44
Squeeze-out (285)
16.06.2018 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.