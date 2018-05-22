Китай у відповідь завдасть

Додано: Суб 16 чер, 2018 20:18

Да бросьте. Торговые войны ведутся непрерывно. Просто дурачье из украинских министерств их уже традиционно не замечает, как в свое время оно не заметило подготовку России к военной агрессии в Крыму и участие в киевском майдане российских спецслужб. До сих пор ищут кто же это все сделал.



Исторически сложилось, что инициатором торговых войн является самая развитая в экономическом смысле страна. Пусть это будет США. Правительство США с целью развития собственного производителя начало аккуратно продвигать через МВФ валютные кредиты развивающимся странам с целью простимулировать закупку этими же странами "самых лучших в мире американских товаров" на эти кредитные деньги. Умные правительства развивающихся стран пытались купить производственные линии, но американское правительство их отговорило от этого путем дачи взятки и нашептав на ухо, что в противном случае либо кредит не дадут совсем, либо устроят в стране вооруженный переворот. Как результат этой политики был увеличен спрос на американские товары, среди которых очень много было реально хреновых и даже неликвидных на американском рынке. Следующим шагом выгодного для США международного сотрудничества стало требование к коррупционным правительствам развивающихся стран отменить/снизить импортные пошлины на американские товары с высокой степенью обработки в ответ на небольшое снижение пошлин в США на сырьевые товары из развивающихся стран. Развивающиеся страны при этом несут экономические потери, но коррупционное их правительство создает министерство пропаганды (вспоминаем стенания жидовского минСтеця в нашей стране, активно прикрывающего классические серьезнейшие государственные преступления министров и руководителей государственных компаний).



Развивающихся стран много, но они как правило все очень не богаты, а богатеющие США всего лишь одни на этом свете. И постепенно импортные пошлины в США в результате этих торговых войн снижаются за 20-30 лет этой войны до критического уровня, в результате которого сальдо торгового баланса США становится слишком негативным, безработица растет, американские производители уже ссут кипятком, не справляясь с наплывом импортных дешевых китайских и не только товаров. И наступает тот момент, когда систему надо перегрузить и перезарядить - резко и значительно повысить импортные пошлины в США практически на все товары в том числе и сырьевые. Так поступает уже не только США, но к этой схеме присоединилась уже и серьезно поднявшиеся за последние 20 лет Россия и Китай.



Ответное повышение пошлин развивающимися странами на американские товары будет нивелировано в США ожидаемым ростом внутреннего спроса, который обоснован осуществляемым американским правительством размещением крупных государственных заказов на реконструкцию американской инфраструктуры. В результате США выравнивают свое внешнеторговое сальдо, им для этого надо лет 6-10, а развивающиеся страны начинают сосать лапу - т.е. искать способы отвлечь свое население от надвигающихся экономических трудностей:

1. Устраивать шоу с перевыборами.

2. Устраивать войны

3. Устраивать геноцид собственному населению, которое лучше иметь мертвым, когда нет работы.

4. Да мало ли какие варианты.

Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.