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Україна та Азербайджан посилять
співпрацю в енергетичній...

Україна та Азербайджан посилять співпрацю в енергетичній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:28

Україна та Азербайджан посилять співпрацю в енергетичній...

Пропонуємо до обговорення:
Україна та Азербайждан розглядають можливості посилення співпраці в енергетичній сфері.

Дивися повний текст Україна та Азербайджан посилять співпрацю в енергетичній сфері.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:28

Азербайджанские углеводороды хорошая замена московитскому сырью. Вопрос цены только.
И нет проблем с проливами где турки не пускают танкеры с СПГ в Укрвину из за того что им за это платит рф. Танкеры с азербайджанской нефтью и СПГ могут на прямую из портов Грузии и Турции идти в Одессу.
Джон
 
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