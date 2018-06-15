Україна та Азербайждан розглядають можливості посилення співпраці в енергетичній сфері.
Дивися повний текст Україна та Азербайджан посилять співпрацю в енергетичній сфері.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:28
Україна та Азербайджан посилять співпрацю в енергетичній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна та Азербайджан посилять співпрацю в енергетичній сфері.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:28
Азербайджанские углеводороды хорошая замена московитскому сырью. Вопрос цены только.
И нет проблем с проливами где турки не пускают танкеры с СПГ в Укрвину из за того что им за это платит рф. Танкеры с азербайджанской нефтью и СПГ могут на прямую из портов Грузии и Турции идти в Одессу.
|