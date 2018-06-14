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Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 чер, 2018 07:07
Пропонуємо до обговорення:
За десять років з України виїхало майже 4 мільйони українців
Дивися повний текст Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ
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Додано: Суб 16 чер, 2018 07:08
хто нэ втэче того и долги
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dexter
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