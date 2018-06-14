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Масштаб міграції з України
вимагає перепису населення - НБУ

Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:07

Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
За десять років з України виїхало майже 4 мільйони українців

Дивися повний текст Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:08

хто нэ втэче того и долги
dexter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:38

так а зачем пересчитывать, если есть данные пограничной службы? или там неучтенный % существенный? А как быть с востоком? Потом опять пересчитывать?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:48

Они что, в разных странах живут (погранслужба и Рева), что пишут противоположное:
в 2008-2017 годах за пределы Украины выехали и не вернулись 3,7 миллиона украинский, многие из которых не планирует возвращаться.

и
сколько украинцев находится за границей. Это 3,2 млн чел. Огромная масса людей выезжает на временную и сезонную работу. И выехав на 2-3 месяца, потом они возвращаются

https://news.finance.ua/ru/news/-/42844 ... zarabotkah
yanyura
 
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