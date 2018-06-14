За десять років з України виїхало майже 4 мільйони українців
Дивися повний текст Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ.
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Додано: Суб 16 чер, 2018 07:07
Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ.
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:38
так а зачем пересчитывать, если есть данные пограничной службы? или там неучтенный % существенный? А как быть с востоком? Потом опять пересчитывать?
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:48
Они что, в разных странах живут (погранслужба и Рева), что пишут противоположное:
и
https://news.finance.ua/ru/news/-/42844 ... zarabotkah
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