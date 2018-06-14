За десять років з України виїхало майже 4 мільйони українців
Дивися повний текст Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ.
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Додано: Суб 16 чер, 2018 07:07
Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ.
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:38
так а зачем пересчитывать, если есть данные пограничной службы? или там неучтенный % существенный? А как быть с востоком? Потом опять пересчитывать?
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:48
Они что, в разных странах живут (погранслужба и Рева), что пишут противоположное:
и
https://news.finance.ua/ru/news/-/42844 ... zarabotkah
Додано: Суб 16 чер, 2018 14:37
Re: Масштаб міграції з України вимагає перепису населення -
Дивно, що така процедура як перепис взагалі потрібна в 3 тисячолітті. Причому процедура перепису передбачає вельми сумнівні з по достовірності методи
без документального підтвердження, що потім призводить до результатів по типу одружених чоловіків значно менше ніж заміжніх жінок:
І за це викласти понад 2 млрд.?
Зараз іде укладання угод з лікарями, думаю що ці дані дадуть більш об'єктивну картину наявного населення без додаткових видатків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 16 чер, 2018 14:46
План соросов и ротшильдов скоро воплотится в реальность. А зачем аграрной супердержаве больше 10 млн? Все можно отследить электронно, только это властям совершенно не нужно. Где же потом голоса на выборы брать. Точно такая же ситуация и с газом. Никому не нужны приборы учёта и контроля качества газа, им нужны только счётчики в домах украинцев, чтобы "учесть" весь газ, разбавленный азотом, по "европейской" цене.
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