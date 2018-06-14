За десять років з України виїхало майже 4 мільйони українців
Дивися повний текст Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ.
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Додано: Суб 16 чер, 2018 07:07
Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ.
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:38
так а зачем пересчитывать, если есть данные пограничной службы? или там неучтенный % существенный? А как быть с востоком? Потом опять пересчитывать?
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:48
Они что, в разных странах живут (погранслужба и Рева), что пишут противоположное:
и
https://news.finance.ua/ru/news/-/42844 ... zarabotkah
Додано: Суб 16 чер, 2018 14:37
Re: Масштаб міграції з України вимагає перепису населення -
Дивно, що така процедура як перепис взагалі потрібна в 3 тисячолітті. Причому процедура перепису передбачає вельми сумнівні з по достовірності методи
без документального підтвердження, що потім призводить до результатів по типу одружених чоловіків значно менше ніж заміжніх жінок:
І за це викласти понад 2 млрд.?
Зараз іде укладання угод з лікарями, думаю що ці дані дадуть більш об'єктивну картину наявного населення без додаткових видатків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 16 чер, 2018 14:48
Конечно.
Некошерно как-то стрелять себе в ногу именно перед выборами.
Кстати, вот прикольная (порохоботам не смотреть!!!) ссылка по теме на ресурс, основанный на данных из официальных украинских источников и от официальных лиц нынешней власти:
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Ой-вэй, позор на мои седые пейсы!!
Оказывается, наш сайт уже давал ссылку на этот ресурс.
Я спешу исправить ошибку и ссылаюсь на мой любимый финанс.уа! Вот ссылка:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42844 ... zarabotkah
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:10
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:34
Нормальная процедура.
Все страны проводят, с той или иной периодичностью.
И сумма сравнительно небольшая, с учетом того что куда как более значимые суммы тратят на всякие распил-проекты.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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