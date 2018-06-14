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Масштаб міграції з України
вимагає перепису населення - НБУ

Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:07

Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
За десять років з України виїхало майже 4 мільйони українців

Дивися повний текст Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:38

так а зачем пересчитывать, если есть данные пограничной службы? или там неучтенный % существенный? А как быть с востоком? Потом опять пересчитывать?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:48

Они что, в разных странах живут (погранслужба и Рева), что пишут противоположное:
в 2008-2017 годах за пределы Украины выехали и не вернулись 3,7 миллиона украинский, многие из которых не планирует возвращаться.

и
сколько украинцев находится за границей. Это 3,2 млн чел. Огромная масса людей выезжает на временную и сезонную работу. И выехав на 2-3 месяца, потом они возвращаются

https://news.finance.ua/ru/news/-/42844 ... zarabotkah
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:50

А перед выборами перепись устроить религия не позволяет?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:37

Re: Масштаб міграції з України вимагає перепису населення -

Дивно, що така процедура як перепис взагалі потрібна в 3 тисячолітті. Причому процедура перепису передбачає вельми сумнівні з по достовірності методи
опитування — при цьому методі проведення перепису переписний лист заповнюється переписувачем (лічильником, реєстратором) в процесі особистої бесіди з особою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BD%D1%8F
без документального підтвердження, що потім призводить до результатів по типу одружених чоловіків значно менше ніж заміжніх жінок:
Коли ми питаємо жінок чи заміжня, чоловіків - чи одружений, виявляється, що в нас більше заміжніх жінок, ніж одружених чоловіків. Будь-який перепис має таку проблему. Бо вона себе вважає заміжньою, а він, що ще може погуляти. Паспорт не вимагаємо, всі дані перепису тільки зі слів опитуваних. Не маємо права просити будь-які документи на підтвердження слів людини. https://gazeta.ua/articles/life/_mayemo ... nya/834902


І за це викласти понад 2 млрд.?
Зараз іде укладання угод з лікарями, думаю що ці дані дадуть більш об'єктивну картину наявного населення без додаткових видатків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:48

  antey1969 написав:А перед выборами перепись устроить религия не позволяет?)))

Конечно.
Некошерно как-то стрелять себе в ногу именно перед выборами.

Кстати, вот прикольная (порохоботам не смотреть!!!) ссылка по теме на ресурс, основанный на данных из официальных украинских источников и от официальных лиц нынешней власти:
http://www.ukrainianpeopleleaks.com/
---------------------------------------------
Ой-вэй, позор на мои седые пейсы!!
Оказывается, наш сайт уже давал ссылку на этот ресурс.
Я спешу исправить ошибку и ссылаюсь на мой любимый финанс.уа! Вот ссылка:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42844 ... zarabotkah
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:10

  antey1969 написав:А перед выборами перепись устроить религия не позволяет?)))


А как объяснить лохтурату, что от их "покращень" и "затягивания поясов" на шее пересичного, полстраны сбежали за бугор?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:34

  Ой+ написав:Дивно, що така процедура як перепис взагалі потрібна в 3 тисячолітті. Причому процедура перепису передбачає вельми сумнівні з по достовірності методи

І за це викласти понад 2 млрд.?
Зараз іде укладання угод з лікарями, думаю що ці дані дадуть більш об'єктивну картину наявного населення без додаткових видатків.


Нормальная процедура.
Все страны проводят, с той или иной периодичностью.
И сумма сравнительно небольшая, с учетом того что куда как более значимые суммы тратят на всякие распил-проекты.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:42

Я за этот период успел уехать и поменять гражданство. Так что меня в качестве жителя или граждан Украины не считать.
link654
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 21:42

  link654 написав:Я за этот период успел уехать и поменять гражданство. Так что меня в качестве жителя или граждан Украины не считать.


Каждый нормальный гражданин Украины искренне рад за Вас, но государство в лице НБУ очень скучает за Вами:
мігранти рідко платять податки і соціальні внески
:mrgreen:
rjkz
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