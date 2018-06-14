RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Масштаб міграції з України
вимагає перепису населення - НБУ

Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 23:39

Ув. редакция, после машинного перевода текст требует корректуры человеком:
"точный учет трудовых мигрантов невозможно"
"выехали и не вернулись 3,7 миллиона украинский"
"поддерживают потребления и сбережения"
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
Повідомлень: 605
З нами з: 16.10.10
Подякував: 148 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд постановив, скільки має платити населення за...
R2 » П'ят 15 чер, 2018 18:53
6 406
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 23:09
nittochca
Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину...
R2 » Чет 14 чер, 2018 15:14
7 311
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 16:08
DmitryV
У НБУ заявили про ризики відтоку капіталу з України
R2 » Чет 14 чер, 2018 09:08
2 138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 10:30
Pegasmaster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.