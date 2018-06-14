Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ

Ув. редакция, после машинного перевода текст требует корректуры человеком:
"точный учет трудовых мигрантов невозможно"
"выехали и не вернулись 3,7 миллиона украинский"
"поддерживают потребления и сбережения"
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Додано: Суб 16 чер, 2018 23:39
Ув. редакция, после машинного перевода текст требует корректуры человеком:
"точный учет трудовых мигрантов невозможно"
"выехали и не вернулись 3,7 миллиона украинский"
"поддерживают потребления и сбережения"
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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