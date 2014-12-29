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Масштаб міграції з України
вимагає перепису населення - НБУ

Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 23:39

Ув. редакция, после машинного перевода текст требует корректуры человеком:
"точный учет трудовых мигрантов невозможно"
"выехали и не вернулись 3,7 миллиона украинский"
"поддерживают потребления и сбережения"
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:29

  Баблонавт написав:Кстати, вот прикольная (порохоботам не смотреть!!!) ссылка по теме на ресурс, основанный на данных из официальных украинских источников и от официальных лиц нынешней власти:
http://www.ukrainianpeopleleaks.com/

Угу, до Порошенка тут був рай і ніхто нікуди не виїжджав.
І по вашій логіці в Прибалтиці у владі звірі були - там виїхала третина населення.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:30

  Баблонавт написав:
  antey1969 написав:А перед выборами перепись устроить религия не позволяет?)))

Конечно.
Некошерно как-то стрелять себе в ногу именно перед выборами.

Кстати, вот прикольная (порохоботам не смотреть!!!) ссылка по теме на ресурс, основанный на данных из официальных украинских источников и от официальных лиц нынешней власти:
http://www.ukrainianpeopleleaks.com/


И не стыдно так в открытую врать? Или у кремлеботов совести нет от слова совсем? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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