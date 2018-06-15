Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Україна відкрила центри оформлення віз у 8 містах РФ та по всьому світу (список).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:35
Україна відкрила центри оформлення віз у 8 містах РФ та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відкрила центри оформлення віз у 8 містах РФ та по всьому світу (список).
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:36
Задуматься на секунду, сколько миллионов в месяц уходит на содержание визовых центров в странах, граждане которых не проявляют к Украине особого интереса... При том, что вполне можно было бы обойтись визой в аэропорту
Додано: Суб 16 чер, 2018 16:42
|