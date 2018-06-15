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Україна відкрила центри
оформлення віз у 8 містах РФ та...

Україна відкрила центри оформлення віз у 8 містах РФ та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:35

Україна відкрила центри оформлення віз у 8 містах РФ та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Україна відкрила центри оформлення віз у 8 містах РФ та по всьому світу (список).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:36

Задуматься на секунду, сколько миллионов в месяц уходит на содержание визовых центров в странах, граждане которых не проявляют к Украине особого интереса... При том, что вполне можно было бы обойтись визой в аэропорту
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:32

Сотрудничество с "агрессором" расширяется
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 16:42

  Грйс-мэн написав:Сотрудничество с "агрессором" расширяется

не тупи. відкриття візових центрів означає підготовку до візового режиму з агресором (без кавичок)
sdmitruk
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