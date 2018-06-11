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Ціни на нерухомість
стабілізувались вперше за 4 роки

Ціни на нерухомість стабілізувались вперше за 4 роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:44

Ціни на нерухомість стабілізувались вперше за 4 роки

Пропонуємо до обговорення:
Щодо новобудов - ціни, навпаки, зросли на 1% в порівнянні із минулим роком.

Дивися повний текст Ціни на нерухомість стабілізувались вперше за 4 роки.
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