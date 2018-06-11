Щодо новобудов - ціни, навпаки, зросли на 1% в порівнянні із минулим роком.
Дивися повний текст Ціни на нерухомість стабілізувались вперше за 4 роки.
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Додано: Суб 16 чер, 2018 14:44
Ціни на нерухомість стабілізувались вперше за 4 роки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на нерухомість стабілізувались вперше за 4 роки.
Додано: Суб 16 чер, 2018 22:04
Читаю статью и читаю заголовок:" В то же время, старое жилье продолжает падать в цене." "Так в Киеве, по итогам марта 2018 года средняя цена 1 кв м жилья вторичного рынка снизилась на 2% в долларовом эквиваленте."
Так стабилизировались или продолжают падать? 2% в месяц может вызвать желание умножить это на 12 получить 24% падения за год (хоть это и не совсем верно). Однако, хочется отметить, что во-первых, Украина - это не только и не столько Киев, а во вторых, даже в Киеве далеко не все жилье - новострои. Стало-быть по Украине, стабилизец, какое падение.
"Относительно новостроек – цены, наоборот, выросли на 1% по сравнению с прошлым годом."
"А вот доходность строительства жилья в среднесрочной перспективе уменьшится из-за роста конкуренции и себестоимости, а спрос так и останется ограниченным. Это вызвано низкой платежеспособностью украинцев." А какой вывод из этого сделать можно? Цены вырасли на 1% при ограниченном спросе, высокой конкуренции и себестоимости? Бред+бред=2бреда.
Финанс не жалеет е-бумаги на статьи типа "Масштаб миграции из Украины требует переписи оставшегося населения - НБУ" :
https://news.finance.ua/ua/news/-/42821 ... lennya-nbu
То есть, население так быстро сваливает, что хотят успеть у оставшихся хотя-бы спросить как их ФИО (ну, типа, "что в избирательный бюллетень вписать?), старый фонд у нас не сносят, то есть новострои однозначно увеличивают предложение на рынке жилья, а сваливающее население обваливает спрос. Так откуда у них РОСТ ЦЕН (или хотя-бы стабилизец)по УКРАИНЕ (а не только в Киеве) взялся?
Додано: Суб 16 чер, 2018 22:10
1. Возможно, это рост "ценников", а не цен. Нарисовать ценник можно любой, и "ріст" тоже.
2. А киевская недвига зачастую является способом "припарковать" или "отмыть" коррупционные деньги. Для таких целей - чем выше цена, тем лучше (легче именно крупные суммы отмывать)
Всё IMHO
Додано: Суб 16 чер, 2018 22:41
"В задачнике сказано" (с):
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