RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на нерухомість
стабілізувались вперше за 4 роки

Ціни на нерухомість стабілізувались вперше за 4 роки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:44

Ціни на нерухомість стабілізувались вперше за 4 роки

Пропонуємо до обговорення:
Щодо новобудов - ціни, навпаки, зросли на 1% в порівнянні із минулим роком.

Дивися повний текст Ціни на нерухомість стабілізувались вперше за 4 роки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82619
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:04

Читаю статью и читаю заголовок:" В то же время, старое жилье продолжает падать в цене." "Так в Киеве, по итогам марта 2018 года средняя цена 1 кв м жилья вторичного рынка снизилась на 2% в долларовом эквиваленте."
Так стабилизировались или продолжают падать? 2% в месяц может вызвать желание умножить это на 12 получить 24% падения за год (хоть это и не совсем верно). Однако, хочется отметить, что во-первых, Украина - это не только и не столько Киев, а во вторых, даже в Киеве далеко не все жилье - новострои. Стало-быть по Украине, стабилизец, какое падение.
"Относительно новостроек – цены, наоборот, выросли на 1% по сравнению с прошлым годом."

"А вот доходность строительства жилья в среднесрочной перспективе уменьшится из-за роста конкуренции и себестоимости, а спрос так и останется ограниченным. Это вызвано низкой платежеспособностью украинцев." А какой вывод из этого сделать можно? Цены вырасли на 1% при ограниченном спросе, высокой конкуренции и себестоимости? Бред+бред=2бреда.
Финанс не жалеет е-бумаги на статьи типа "Масштаб миграции из Украины требует переписи оставшегося населения - НБУ" :

https://news.finance.ua/ua/news/-/42821 ... lennya-nbu

То есть, население так быстро сваливает, что хотят успеть у оставшихся хотя-бы спросить как их ФИО (ну, типа, "что в избирательный бюллетень вписать?), старый фонд у нас не сносят, то есть новострои однозначно увеличивают предложение на рынке жилья, а сваливающее население обваливает спрос. Так откуда у них РОСТ ЦЕН (или хотя-бы стабилизец)по УКРАИНЕ (а не только в Киеве) взялся?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7636
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3137 раз.
Подякували: 1527 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:10

  rjkz написав:Так откуда у них РОСТ ЦЕН (или хотя-бы стабилизец)по УКРАИНЕ (а не только в Киеве) взялся?

1. Возможно, это рост "ценников", а не цен. Нарисовать ценник можно любой, и "ріст" тоже.
2. А киевская недвига зачастую является способом "припарковать" или "отмыть" коррупционные деньги. Для таких целей - чем выше цена, тем лучше (легче именно крупные суммы отмывать)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5621
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3639 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:41

  Вкладчик1234 написав:
  rjkz написав:Так откуда у них РОСТ ЦЕН (или хотя-бы стабилизец)по УКРАИНЕ (а не только в Киеве) взялся?

1. Возможно, это рост "ценников", а не цен. Нарисовать ценник можно любой, и "ріст" тоже.
2. А киевская недвига зачастую является способом "припарковать" или "отмыть" коррупционные деньги. Для таких целей - чем выше цена, тем лучше (легче именно крупные суммы отмывать)


"В задачнике сказано" (с):
Ціни на ринку житла стабілізувались вперше за останні чотири роки в Україні, – йдеться у 5-му Звіті про фінансову стабільність Національного банку.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7636
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3137 раз.
Подякували: 1527 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на нерухомість стабілізувались вперше за 4 роки
R2 » Суб 16 чер, 2018 14:44
0 33
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 14:44
дынин
Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь
R2 » Чет 14 чер, 2018 14:08
2 74
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 14:15
papazina
Модель підвищення ціни на газ в МВФ визнали прийнятною
R2 » Пон 11 чер, 2018 14:37
3 138
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 22:12
Дикий не Дикий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.