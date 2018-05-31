На другій позиції розташувалася Литва
Дивися повний текст Названо найпривабливішу країну для відкриття підприємств.
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Додано: Суб 16 чер, 2018 15:42
Названо найпривабливішу країну для відкриття підприємств
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найпривабливішу країну для відкриття підприємств.
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:43
Предлагаю составить рейтинг "самая привлекательная страна для закрытия предприятия". Хотя с учетом того, сколько кругов ада нужно даже для этого пройти, даже не знаю...
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