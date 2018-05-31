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Названо найпривабливішу країну
для відкриття підприємств

Названо найпривабливішу країну для відкриття підприємств
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:42

Названо найпривабливішу країну для відкриття підприємств

Пропонуємо до обговорення:
На другій позиції розташувалася Литва

Дивися повний текст Названо найпривабливішу країну для відкриття підприємств.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:43

Предлагаю составить рейтинг "самая привлекательная страна для закрытия предприятия". Хотя с учетом того, сколько кругов ада нужно даже для этого пройти, даже не знаю...
max_us_ua
 
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Просто бросаете и уезжаете
De Bil
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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