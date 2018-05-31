Так за запровадження євро висловився 51% опитаних.
Дивися повний текст Половина болгар підтримує впровадження євро - опитування.
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Додано: Суб 16 чер, 2018 15:44
Половина болгар підтримує впровадження євро - опитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Половина болгар підтримує впровадження євро - опитування.
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:44
А что не так с обменным курсом? У них валюта 20 лет как привязана сначала к марке, теперь к евро - какие проблемы?
Додано: Суб 16 чер, 2018 20:37
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