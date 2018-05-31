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Половина болгар підтримує
впровадження євро - опитування

Половина болгар підтримує впровадження євро - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:44

Половина болгар підтримує впровадження євро - опитування

Пропонуємо до обговорення:
Так за запровадження євро висловився 51% опитаних.

Дивися повний текст Половина болгар підтримує впровадження євро - опитування.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:44

А что не так с обменным курсом? У них валюта 20 лет как привязана сначала к марке, теперь к евро - какие проблемы?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:37

  max_us_ua написав:А что не так с обменным курсом? У них валюта 20 лет как привязана сначала к марке, теперь к евро - какие проблемы?

Левы на евро за территорией Болгарии неудобно менять.
link654
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:36

link654

Погодите, я об этом: "...выполнила три из четырех основных критериев, кроме обменного курса". Обычно претензии предъявляют странам, которые не могут обеспечить устойчивой и продолжительной привязки к евро. Потому Грецию в еврозону не сразу взяли. У болгар же все ок
max_us_ua
 
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