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Яке нове авто можна купити
в Україні за 10 тисяч євро

Яке нове авто можна купити в Україні за 10 тисяч євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:03

Яке нове авто можна купити в Україні за 10 тисяч євро

Пропонуємо до обговорення:
Найдешевший автомобіль коштує вже не 150, а 190 тис. грн.

Дивися повний текст Яке нове авто можна купити в Україні за 10 тисяч євро.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:03

Нафиг они нужны когда за 10 тыс E можно купить подержанный лиф и ездить на сдачу с Макдональдса.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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