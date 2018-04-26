Найдешевший автомобіль коштує вже не 150, а 190 тис. грн.
Дивися повний текст Яке нове авто можна купити в Україні за 10 тисяч євро.
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Додано: Суб 16 чер, 2018 19:03
Яке нове авто можна купити в Україні за 10 тисяч євро
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Дивися повний текст Яке нове авто можна купити в Україні за 10 тисяч євро.
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:03
Нафиг они нужны когда за 10 тыс E можно купить подержанный лиф и ездить на сдачу с Макдональдса.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 16 чер, 2018 20:47
Де помилка? І що за ці гроші можна взяти із вживаного?
Додано: Суб 16 чер, 2018 21:17
Видимо в цене на "Гранту". Судя по ценникам у тех, кто ее продает, сотку килогривны надо на озвученную в статье цену накинуть.
В Европу через жony!
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