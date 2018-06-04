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Українські підприємства в травні імпортували газ за...
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Додано: Суб 16 чер, 2018 19:46
Пропонуємо до обговорення:
Українські підприємства в травні 2018 року імпортували газ за середньою ціною $260,01 (6 тис. 806,4 грн) за 1 тис. куб. м, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).
Дивися повний текст Українські підприємства в травні імпортували газ за середньою ціною $260 тис./куб. м - МЕРТ
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Додано: Суб 16 чер, 2018 19:46
"$260 тис./куб.м" ???
Може "/" не там?
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sergnemo68
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