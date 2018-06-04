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Українські підприємства в
травні імпортували газ за...

Українські підприємства в травні імпортували газ за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:46

Українські підприємства в травні імпортували газ за...

Пропонуємо до обговорення:
Українські підприємства в травні 2018 року імпортували газ за середньою ціною $260,01 (6 тис. 806,4 грн) за 1 тис. куб. м, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

Дивися повний текст Українські підприємства в травні імпортували газ за середньою ціною $260 тис./куб. м - МЕРТ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:46

"$260 тис./куб.м" ???
Може "/" не там?
sergnemo68
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