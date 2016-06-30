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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

СРОЧНО НУЖНА ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:58

СРОЧНО НУЖНА ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Доброго времени суток всем читателям!
Меня зовут Артем, мне 29 являюсь инвалидом 2 группы, но оформил 3 так-как она рабочая!
Работаю в Недвижимости более 5 лет, и являюсь довольно таки востребованным экспертом на рынке Новостроя Одессы!
На сегодняшний день так сложилась ситуация что у меня по определенным обстоятельствам сложилась неприятная ситуация для решения которой не хватает смешной суммы в остатке в размере 2000 тыс. долларов на максималтный срок 3 месяца ( 2000 у.е. - это сумма которая приравнивается к 2 средним сделкам)
Но к сожалению пока по срокам не успеваю Я, и не вижу что превратить в деньги!!!

Рассмотрю все возможные предложения, так-как повторюсь ситуация для меня очень тяжелая, и решение её собственными силами очень важно на данном жизненном этапе!!!

На сегодняшний день постоянно трудоустроен неофициально (но это вопрос времени) так-как сегодня уже собираю свою команду, и обучаю её подготавливая к открытию филиала от агенства недвижимости которое будет специализироваться на первичном рынке недвижимости в солнечной Одессе под моим руководством!

Пишите здесь предложения, или же в Телеграм
+38(066)15-86-809
Просматривать ответы буду каждый час, оставляйте свои контакты Я свяжусь с вами!

Меня интересует законный займ заверенный ноториально согласно всех правил и законов!

Заранее благодарю за обратную связь небезразличных людей (кредиторов) которые смогут помочь мне справиться с данной бедой, и Я смогу полноценно уделить время подготовке команды профессиональных экспертов нового поколения на рынке недвижимости в Одессе для начала, а со временем и возможно и в Украине!
kanivichenko1
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