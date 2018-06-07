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Експерт розповів, хто
насправді контролює Bitcoin

Експерт розповів, хто насправді контролює Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 21:01

Експерт розповів, хто насправді контролює Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус.

Дивися повний текст Експерт розповів, хто насправді контролює Bitcoin.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 21:01

Єкперт балабол, может конечно те, кто совсем не в теме, ему и поверят. Обладание майнинговыми мощностями почти никак не влияет на работу самой сети, потому что результат они должны выдавать по протоколу который формируется разработчиками кода и пользователями которые принимают и верифицируют данные, то есть консенсусом. А разработчики в основом американские, а ноды распределены по всему миру.

А рипл полностью контролируется вот этим "экспертом", захочет - заблокирует по щелчку пальцев, захочет - напечатает еще стопицот миллионов своих риплов. Короче это просто пиар своего лохотрона.
nitra
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:22

Он не эксперт, а звездобол. Но пропиарить свои нарисованные из воздуха риплы не забыл.
phantom_systems
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