Про це повідомив генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус.
Дивися повний текст Експерт розповів, хто насправді контролює Bitcoin.
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Додано: Суб 16 чер, 2018 21:01
Експерт розповів, хто насправді контролює Bitcoin
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Дивися повний текст Експерт розповів, хто насправді контролює Bitcoin.
Додано: Суб 16 чер, 2018 21:01
Єкперт балабол, может конечно те, кто совсем не в теме, ему и поверят. Обладание майнинговыми мощностями почти никак не влияет на работу самой сети, потому что результат они должны выдавать по протоколу который формируется разработчиками кода и пользователями которые принимают и верифицируют данные, то есть консенсусом. А разработчики в основом американские, а ноды распределены по всему миру.
А рипл полностью контролируется вот этим "экспертом", захочет - заблокирует по щелчку пальцев, захочет - напечатает еще стопицот миллионов своих риплов. Короче это просто пиар своего лохотрона.
Додано: Суб 16 чер, 2018 22:22
Он не эксперт, а звездобол. Но пропиарить свои нарисованные из воздуха риплы не забыл.
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