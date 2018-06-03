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Міноборони презентувало новий
військовий автомобіль (фото)

Міноборони презентувало новий військовий автомобіль (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:30

Міноборони презентувало новий військовий автомобіль (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Бронеавтомобіль розглядається, як один із можливих варіантів, який буде поставлено на озброєння у підрозділи Збройних Сил України.

Дивися повний текст Міноборони презентувало новий військовий автомобіль (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:30

Приятно, что в стране хоть где-то есть движение вперед. ВСУ - это основа целостности страны и реальная надежда на возвращение Крыма и Донбасса.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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