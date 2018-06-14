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В Естонії штраф за порушення
мовних вимог може зрости до...

В Естонії штраф за порушення мовних вимог може зрости до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 04:28

В Естонії штраф за порушення мовних вимог може зрости до...

Пропонуємо до обговорення:
Такий законопроект буде мотивувати керівників установ та підприємств активніше займатися навчанням працівників естонської мови.

Дивися повний текст В Естонії штраф за порушення мовних вимог може зрости до 6400 євро.
R2
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