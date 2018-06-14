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В Естонії штраф за порушення мовних вимог може зрости до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 04:28
Пропонуємо до обговорення:
Такий законопроект буде мотивувати керівників установ та підприємств активніше займатися навчанням працівників естонської мови.
Дивися повний текст В Естонії штраф за порушення мовних вимог може зрости до 6400 євро
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Додано: Нед 17 чер, 2018 04:29
Президент «Баварии» наверно родом из Эстонии.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 07:50
Молодці, естонці, не граються в толерантність до сепарів.
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