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Вопрос касательно перекредитования
множества МФО займов

Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:01

Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов

Уважаемые форумчане, такой вопрос к Вам - к кому обратиться за займом 60-75000грн - 23х летней девушке с высшим образованием (банковское дело),НО без трудоустройства и справок о доходах? Как по мне, это устарелый и давно неактуальный шаблон подбора потенциальных заемщиков. Я работаю в интернете, имею стабильно хороший доход (700-1200$~) ежемесячно, что прекрасно видно по выписке из личной-именной банковской карты. Почему бы не счесть уровень и стабильность заработка с трудоустройством и всяко-разными справками?
В банках - отказ, не подхожу либо по возрасту либо по бумажкам (их отсутствию). МикроФинОрг не предложат нужную сумму (даже близко). До частников -еще не дошли руки, ничего не могу сказать. Я уверена, тут есть те, кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом!

Спокойно, самостоятельно могу закрыть и 10-15 займов-паразитов, которые на мне висят, но, подогнать их в один -было бы куда удобней.

Если кто-то на форуме пожелает помочь с займом нужной мне суммы на срок 12-30 мес - кратно укажу о себе : г. Днепр, девушка, 23 года, высшее образование (банкир), состоятельная семья, ни дня просрочки по 60+ микрозаймам.
devindnepr
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:38

Re: Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов

та же проблема, завис в микрозаймах, интересует перекредитование на нормальных условиях, просрочек нет ни одного дня
sek500i
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:17

Поможем рефинансировать кредиты в микро-финансовых компаниях

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vkreditkiev
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