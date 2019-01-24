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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:31
перекредитование мфо
Добрый вечер. Назовите условия перекредитования. Загрузла в микрозаймах. Сможете помочь??
Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:36
Re: Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов
fomka_86, если просрочек нет или более-менее (до 30 дней), то оформите кредитную карту monobank. Там могут предложить перекредитоваться по акции "Хватить переплачивать!".
Карта оформляется полностью бесплатно. Хуже от неё не будет.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:43
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