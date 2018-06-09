У 2018 році гривня зміцнилася по відношенню до долара на 7,6%.
Дивися повний текст Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися щодо долара з початку року - Bloomberg.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 08:10
Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися...
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Дивися повний текст Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися щодо долара з початку року - Bloomberg.
Додано: Нед 17 чер, 2018 08:10
Больше укрепляется гривна-больше ухудшается негативное сальдо внешней торговля.Курс евро (как валюты главного торгового партнера страны)сейчас нужно удерживать на уровне 32 гривен за еврик.При сегодняшнем кроссе в 1.16 доллара за евро,доллар должен стоить 27.50 минимум
Додано: Нед 17 чер, 2018 08:48
Цены растут, а гривня крепчает! Неожиданный результат.
Вот так доверие к Bloomberg и падает.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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