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Гривня очолила список валют,
що найбільше зміцнилися...

Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:10

Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році гривня зміцнилася по відношенню до долара на 7,6%.

Дивися повний текст Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися щодо долара з початку року - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:10

Больше укрепляется гривна-больше ухудшается негативное сальдо внешней торговля.Курс евро (как валюты главного торгового партнера страны)сейчас нужно удерживать на уровне 32 гривен за еврик.При сегодняшнем кроссе в 1.16 доллара за евро,доллар должен стоить 27.50 минимум
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:48

Цены растут, а гривня крепчает! Неожиданный результат.
Вот так доверие к Bloomberg и падает. :oops:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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