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Гривня очолила список валют,
що найбільше зміцнилися...

Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:10

Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році гривня зміцнилася по відношенню до долара на 7,6%.

Дивися повний текст Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися щодо долара з початку року - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:10

Больше укрепляется гривна-больше ухудшается негативное сальдо внешней торговля.Курс евро (как валюты главного торгового партнера страны)сейчас нужно удерживать на уровне 32 гривен за еврик.При сегодняшнем кроссе в 1.16 доллара за евро,доллар должен стоить 27.50 минимум
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:48

Цены растут, а гривня крепчает! Неожиданный результат.
Вот так доверие к Bloomberg и падает. :oops:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:41

Верю, нас не раз еще порадуют подобными перемогами... но только до выборов.
Дальше - "во всем виноваты пАпередники"
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 15:10

Цыплят по осени считают. Ближе к зиме вновь появятся эксперты с "сезонным фактором ослабления". Ну не выгодно государству укреплять свою валюту имея отрицательный торговый баланс. Конечно выборы и нужно держать лицо, вот тут и будет самое интересное, как Пете и рыбку съест и на дерево не сесть.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 15:17

antey1969, зрадофілам пора б зрозуміти,що Блумбергу начхати на якісь там українські вибори. Вони просто навели дані по динаміці валютних курсів. І якщо від цих даних у зрадофілів почало бомбити, то це їхні приватні проблеми.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 15:17

zloy_ukr, на що зростають ціни? На рекламні площі для політичної реклами "апазиції"?
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:26

  Sharpe написав:zloy_ukr, на що зростають ціни? На рекламні площі для політичної реклами "апазиції"?

ты с луны что ли, сравни цены буквально на все год назад и сейчас
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 06:17

Re: Гривня найбільше зміцнилися...

Затишье перед бурей.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Sharpe

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