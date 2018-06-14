У 2018 році гривня зміцнилася по відношенню до долара на 7,6%.
Дивися повний текст Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися щодо долара з початку року - Bloomberg.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 08:10
Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися щодо долара з початку року - Bloomberg.
Додано: Нед 17 чер, 2018 08:10
Больше укрепляется гривна-больше ухудшается негативное сальдо внешней торговля.Курс евро (как валюты главного торгового партнера страны)сейчас нужно удерживать на уровне 32 гривен за еврик.При сегодняшнем кроссе в 1.16 доллара за евро,доллар должен стоить 27.50 минимум
Додано: Нед 17 чер, 2018 08:48
Цены растут, а гривня крепчает! Неожиданный результат.
Вот так доверие к Bloomberg и падает.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 17 чер, 2018 10:41
Верю, нас не раз еще порадуют подобными перемогами... но только до выборов.
Дальше - "во всем виноваты пАпередники"
Додано: Нед 17 чер, 2018 15:10
Цыплят по осени считают. Ближе к зиме вновь появятся эксперты с "сезонным фактором ослабления". Ну не выгодно государству укреплять свою валюту имея отрицательный торговый баланс. Конечно выборы и нужно держать лицо, вот тут и будет самое интересное, как Пете и рыбку съест и на дерево не сесть.
имхо
Додано: Нед 17 чер, 2018 15:17
antey1969, зрадофілам пора б зрозуміти,що Блумбергу начхати на якісь там українські вибори. Вони просто навели дані по динаміці валютних курсів. І якщо від цих даних у зрадофілів почало бомбити, то це їхні приватні проблеми.
Додано: Нед 17 чер, 2018 15:17
zloy_ukr, на що зростають ціни? На рекламні площі для політичної реклами "апазиції"?
Додано: Нед 17 чер, 2018 21:26
Додано: Пон 18 чер, 2018 06:17
Re: Гривня найбільше зміцнилися...
Затишье перед бурей.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Пон 18 чер, 2018 07:29
Вы где живёте? Если бы вы сходили в ближайший магазинчик то увидели - цены на хлеб с маслом растут каждый месяц, это продукт, который есть в ежедневном рационе. Кстати, цена на питьевую воду в автоматах, красную икру, твёрдые сыры, колбасы тоже не стоит на месте, тенденции к снижению цены ещё не было. Так что Шарп, похоже, что вы живёте в соседнем государстве или питаетесь исключительно солнечной енергией.
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