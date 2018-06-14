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Гривня очолила список валют,
що найбільше зміцнилися...

Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:53

  1007qwert написав:
  Sharpe написав:zloy_ukr, на що зростають ціни? На рекламні площі для політичної реклами "апазиції"?

Вы где живёте? Если бы вы сходили в ближайший магазинчик то увидели - цены на хлеб с маслом растут каждый месяц, это продукт, который есть в ежедневном рационе. Кстати, цена на питьевую воду в автоматах, красную икру, твёрдые сыры, колбасы тоже не стоит на месте, тенденции к снижению цены ещё не было. Так что Шарп, похоже, что вы живёте в соседнем государстве или питаетесь исключительно солнечной енергией.

Шоколадом одной известной слепотрастной компании он питается. А он знаете ли вреден для зрения, ценники в супермаркетах с такими диоптриями не разобрать)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:25

  antey1969 написав:
  1007qwert написав:
  Sharpe написав:zloy_ukr, на що зростають ціни? На рекламні площі для політичної реклами "апазиції"?

Вы где живёте? Если бы вы сходили в ближайший магазинчик то увидели - цены на хлеб с маслом растут каждый месяц, это продукт, который есть в ежедневном рационе. Кстати, цена на питьевую воду в автоматах, красную икру, твёрдые сыры, колбасы тоже не стоит на месте, тенденции к снижению цены ещё не было. Так что Шарп, похоже, что вы живёте в соседнем государстве или питаетесь исключительно солнечной енергией.

Шоколадом одной известной слепотрастной компании он питается. А он знаете ли вреден для зрения, ценники в супермаркетах с такими диоптриями не разобрать)))

Точно, Петины щоколадки с пальмовым маслом за год подешевели на пару гривен, но конфетки из шоколада уже перевалили за 400 за кг.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:31

  1007qwert написав:Точно, Петины щоколадки с пальмовым маслом за год подешевели на пару гривен, но конфетки из шоколада уже перевалили за 400 за кг.

Цены возвращаются к долларовой цене. А какие конфеты по 400 грн.?
laa1999
 
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