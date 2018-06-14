Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися...
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Sharpe написав:zloy_ukr, на що зростають ціни? На рекламні площі для політичної реклами "апазиції"?
Вы где живёте? Если бы вы сходили в ближайший магазинчик то увидели - цены на хлеб с маслом растут каждый месяц, это продукт, который есть в ежедневном рационе. Кстати, цена на питьевую воду в автоматах, красную икру, твёрдые сыры, колбасы тоже не стоит на месте, тенденции к снижению цены ещё не было. Так что Шарп, похоже, что вы живёте в соседнем государстве или питаетесь исключительно солнечной енергией.
Шоколадом одной известной слепотрастной компании он питается. А он знаете ли вреден для зрения, ценники в супермаркетах с такими диоптриями не разобрать)))
Sharpe написав:zloy_ukr, на що зростають ціни? На рекламні площі для політичної реклами "апазиції"?
Вы где живёте? Если бы вы сходили в ближайший магазинчик то увидели - цены на хлеб с маслом растут каждый месяц, это продукт, который есть в ежедневном рационе. Кстати, цена на питьевую воду в автоматах, красную икру, твёрдые сыры, колбасы тоже не стоит на месте, тенденции к снижению цены ещё не было. Так что Шарп, похоже, что вы живёте в соседнем государстве или питаетесь исключительно солнечной енергией.
Шоколадом одной известной слепотрастной компании он питается. А он знаете ли вреден для зрения, ценники в супермаркетах с такими диоптриями не разобрать)))
Точно, Петины щоколадки с пальмовым маслом за год подешевели на пару гривен, но конфетки из шоколада уже перевалили за 400 за кг.