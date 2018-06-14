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Гривня очолила список валют,
що найбільше зміцнилися...

Гривня очолила список валют, що найбільше зміцнилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:51

  laa1999 написав:
  1007qwert написав:Точно, Петины щоколадки с пальмовым маслом за год подешевели на пару гривен, но конфетки из шоколада уже перевалили за 400 за кг.

Цены возвращаются к долларовой цене. А какие конфеты по 400 грн.?

Вишня и чернослив в шоколаде за 420 грн. Зефир тоже уже под 90, хотя сахар в цене снизился.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:00

  1007qwert написав:
  laa1999 написав:
  1007qwert написав:Точно, Петины щоколадки с пальмовым маслом за год подешевели на пару гривен, но конфетки из шоколада уже перевалили за 400 за кг.

Цены возвращаются к долларовой цене. А какие конфеты по 400 грн.?

Вишня и чернослив в шоколаде за 420 грн. Зефир тоже уже под 90, хотя сахар в цене снизился.

Яйца держат цену
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