Експерти заговорили про можливий дефіцит популярного виду палива.
Дивися повний текст Українцям загрожує подорожчання автогазу.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 09:06
Українцям загрожує подорожчання автогазу
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Дивися повний текст Українцям загрожує подорожчання автогазу.
Додано: Нед 17 чер, 2018 09:07
Никто и не удивлен это привычное явление при нынишних "фахівцях".Удивление будет,когда цена понизится.Но нам это не грозит,это не Европа и даже не Белоруссия,где цены не только поднимают,но и снижают.
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