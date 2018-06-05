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Українцям загрожує
подорожчання автогазу

Українцям загрожує подорожчання автогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 09:06

Українцям загрожує подорожчання автогазу

Пропонуємо до обговорення:
Експерти заговорили про можливий дефіцит популярного виду палива.

Дивися повний текст Українцям загрожує подорожчання автогазу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 09:07

Никто и не удивлен это привычное явление при нынишних "фахівцях".Удивление будет,когда цена понизится.Но нам это не грозит,это не Европа и даже не Белоруссия,где цены не только поднимают,но и снижают.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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