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В європейських аеропортах
з'являться капсули для сну (фото)

В європейських аеропортах з'являться капсули для сну (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:37

В європейських аеропортах з'являться капсули для сну (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Зовні модулі AirPod нагадують автомобілі для перегонів.

Дивися повний текст В європейських аеропортах з'являться капсули для сну (фото).
R2
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