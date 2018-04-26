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В Україні створять закритий
електронний сервіс для...

В Україні створять закритий електронний сервіс для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:25

В Україні створять закритий електронний сервіс для...

Пропонуємо до обговорення:
Ініціатива спрямована на спрощення документообігу.

Дивися повний текст В Україні створять закритий електронний сервіс для чиновників.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:25

Купят за дорого программу у своих, а потом пользоваться не будут. Бюрократы по другому не могут.
Но идея очень хорошая :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:37

Можно было просто раздать деньги по кабинетам. Зачем так усложнять?
Всё равно никто ничего делать не будет
Всё IMHO
Вкладчик1234
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