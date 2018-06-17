Ініціатива спрямована на спрощення документообігу.
Дивися повний текст В Україні створять закритий електронний сервіс для чиновників.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:25
В Україні створять закритий електронний сервіс для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні створять закритий електронний сервіс для чиновників.
Додано: Нед 17 чер, 2018 11:25
Купят за дорого программу у своих, а потом пользоваться не будут. Бюрократы по другому не могут.
Но идея очень хорошая :)
Додано: Нед 17 чер, 2018 18:36
хм
10 років тому працював в ПриватБанку і там вже тоді був такий електронний документообіг...тепер банк державний, да візьміть і скопіюйте
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:00
PUnder
Набагато ймовірніше, що наша держава спершу той позитив, що був у Приваті, знищить, а потім за грубі гроші купуватиме рішення в якогось крупного західного гравця
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:54
"Электронный документооборот." Нет не слышали. Придумаем велосипед.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:40
Такие программы уже давно существуют : Скайп и Вайбер.
Создали чат и можно обсуждать и документами перекидываться.
Просто нема мозгов, что бы всё это заработало. Для меня вайбер давно превратился в рабочий инструмент где я веду переписку с клиентами...
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